В Никополе прогремел взрыв: ранен местный депутат

В городе Никополь, что на Днепропетровщине, на улице Трубченко возле гаражей произошел взрыв, травму получил 57-летний депутат горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

В результате взрыва мужчина получил осколочное ранение ноги, его госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все детали инцидента.

Как сообщает местное издание "Информатор", в результате взрыва пострадал депутат горсовета Александр Рыбаков.