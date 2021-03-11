Вінницьку область чекає значне зростання захворюваності на COVID-19 - Віта ТБ

В Україні найближчим часом середня кількість нових випадків COVID-19 дорівнюватиме 10 400. Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернівецька області та місто Київ.

Таким є прогноз науковців НАН щодо розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 11-24 березня.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10400 (Prophet) і 8300 (SEIR-U) протягом тижня 11-17 березня та 9900 (SEIR-U) протягом тижня 18-24 березня, - йдеться в прогнозі.

Так, згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Чернівецька області та місто Київ.

Також повідомляється, що смертність від COVID-19 продовжує збільшуватись і за 2-3 тижні може досягнути пікових значень осінньої хвилі.

Спостережувана летальність наблизилася до 2,9% серед хворих, зареєстрованих у дні поблизу 1 лютого, коли спостерігалася найменша кількість нових виявлень. Загалом нова хвиля характеризується більшою летальністю серед виявлених випадків і важчим перебігом серед людей середнього віку, ніж спостерігалося восени, - йдеться у повідомленні.