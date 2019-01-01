В новогоднюю ночь оккупанты били из минометов по защитникам Гнутово

31 декабря, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

В течение прошедших суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, отметили в штабе.

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В течение текущих суток враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

В течение нынешних суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.