В Нью-Йорке бывший служащий ВМС США совершил наезд на пешеходов, много пострадавших

Автомобиль протаранил пешеходов на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке, в результате чего одна девушка погибла, еще 22 человека получили травмы, из них четверо - в критическом состоянии.

Как сообщали американские СМИ, сразу после инцидента в городе было введено чрезвычайное положение. На место происшествия прибыли мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо.

Мэр Б.де Блазио сообщил на пресс-конференции, что наезд совершил бывший служащий ВМС США с криминальным прошлым Ричард Рохас. Он подтвердил, что свидетельств теракта в этом инциденте нет.

Отмечается, что Р.Рохас привлекался к ответственности за пьяное вождение в 2008 и в 2015 годах.

По данным телеканала "Фокс-ньюс", наезд на пешеходов произошел после того, как 26-летний мужчина предположительно попытался скрыться на автомобиле от полиции, которая преследовала его после совершенной им попытки ограбления.

Прежде чем на высокой скорости наехать на пешеходов, водитель проехал семь кварталов против движения на односторонней дороге, отмечает "Фокс-еьюс".

Водитель задержан. Он проявляет признаки психической неадекватности, либо алкогольного или наркотического опьянения, сообщает телеканал, также отмечая, что ранее этого человека уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.