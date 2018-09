В Нью-Йорке женщина напала с ножом на воспитанников детсад, есть раненые

В результате нападения женщины с ножом на работников и воспитанников одного из детских садов Нью-Йорка пострадали пять человек.

Об этом сообщает телеканал CBS.

Среди раненных во время нападения воспитательница детсада, отец одного из воспитанников и трое детей, один из которых находится в стабильно критическом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

Police say 6 people (3 adults & 3 kids) were stabbed or slashed before 4am, inside a home in 161st Street & 45th Ave in Queens that authorities say operates as a daycare. 1 child is in serious condition, the other victims are stable. A woman is in custody. @CBSNewYork pic.twitter.com/fRyYCC5iOY - Natalie Duddridge (@CityNatalie) 21 сентября 2018 г.

Согласно имеющимся данным, нападение совершила 52-летняя женщина, которая уже задержана. Ее мотивы в данное время не известны.