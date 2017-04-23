В ОБСЕ уточнили количество пострадавших в результате подрыва автомобиля миссии на Донбассе

Инцидент произошел в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

В результате подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на оккупированной боевиками территории Луганской области один из наблюдателей погиб, двое госпитализированы.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.

"В результате этого инцидента один из членов патруля погиб и двое были доставлены в больницу для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

Сообщалось, что погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ и еще один получил ранения.