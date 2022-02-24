В Одесі продовжують лунати вибухи

Очевидці повідомляють про вибухи у різних районах міста, які пролунали сьогодні, 24 лютого, о 10:25, 10:54 та 11:26. Проте пожежі виникли лише в одному з районів Одеси.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, зазначаючи, що їх співробітники наразі займаються ліквідацією наслідків вибухів за трьома адресами.

Серед постраждалих об'єктів дві військові частини — на вулицях Промисловій та В’ячеслава Кирилова. Також загоряння виникло біля залізничних колій у районі дислокації аварійно-рятувального загону спецпризначення на другій Заставі.

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