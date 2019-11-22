В Одессе Boeing 737 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку

Вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул - Одесса совершил аварийную посадку. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Одесса в Facebook.

"В 20.55 рейс TK467 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к взлетно- посадочной полосе надломил переднюю стойку шасси", - рассказали в пресс- службе.

Всех 136 пассажиров эвакуировали через надувные трапы.

По данному случаю комиссия проводит расследование, добавили в пресс-службе аэропорта.