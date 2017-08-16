В Одессе не могут справиться с городскими стоками-СМ

Об этом в ходе открытого заседания инспекции Черного и Азовского морей с представителями мэрии, "Инфоксводоканала", СМИ и общественниками заявил главный технолог КП "Городские дороги" Ростислав Бойчук. По его словам, главная насосная станция в Одессе рассчитана на прием семи кубических метров стоков в секунду, однако город сбрасывает 12 кубометров, сообщает ОТКАТ Одесский.

"До строительства главной насосной станции стоки отводились на поля фильтрации. Станция не принимает более 7 кубов в секунду, а каналы на полях фильтрации уничтожены, как и уничтожены поля фильтрации как таковые, - отметил Бойчук.

Как отметил начальник ООО "Инфокс" филиала "Инфоксводоканал" Анатолия Бондаренко, кроме того, в существующие коллекторы входит много других второстепенных ответвлений, хозяева которых неизвестны. Их небыло на схемах сетей, которые город передал на баланс "Инфоксводоканалу", а соответственно предприятие не может их обслуживать.

Заместитель главного инженера Одесского порта по безопасности труда Игорь Кизлак, заявил, что в последний год из ливневого коллектора в акваторию порта постоянно попадают канализационные стоки, которые ранее попадали в ливневку только при сильных дождях.

"Мы встречались месяц назад в середине июня, но результатов нет. С 31 июля на протяжении недели и без осадков в Одессе происходили канализационные сбросы. Мы сообщили в "Инфоксводоканал", в экологическую инспекцию, губернатору, готовим письмо мэру и обратились в прокуратуру для контроля. Порт тратит материальные средства на ликвидацию загрязнения, - отметил он.

Напомним, экологический инспектор Артур Микита ранее заявлял, что службы "Инфоксводоканала" и городская власть не контролируют врезки в канализационную систему. А на масштабные выбросы нечистот в акваторию Одесского порта никто не реагирует.