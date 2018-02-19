В Одессе обвалился дом, под завалами оказалась пожилая женщина

19 февраля в Службу спасения поступило сообщение о обрушение жилого дома в Одессе на ул. Нежинской, под завалами оказалась пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

На момент прибытия на место происшествия подразделения 3-й Государственной пожарно-спасательной части за 5 минут было установлено, что возникло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв.м.

Спасатели во время разбора конструкций разрушенной стены изъяли 64-летнюю хозяйку разрушенной квартиры. Пострадавшая - инвалид первой группы, бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу No 5 для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции женщина не получила. Причины происшествия устанавливаются.

На место происшествия прибыли подразделения спасателей. Фото:dsns.gov.ua