По словам местных жителей, в некоторых районах тряслись стены в домах
На юго-западе Украины в Одессе произошло землетрясение магнитудой в 3 балла по шкале Рихтера.
Сильные толчки ощущались и в Черноморске, сообщает местное издание Infoport.live.
Как говорится в публикации, существует предположение, что это отголоски землетрясения, которое случилось в Новороссийске утром 25 апреля.
"Я очень ощутила! Район парка Шевченко! Раза три потрусило так, что стены дрожали! Сразу поняли, что землетрясение", - приводит издание слова жительницы Одессы Натальи.
"Каролино-Бугаз три раза хорошо потрясло", - пишет Мария.
Напомним, в ночь на 20 февраля в Кривом Роге также зафиксировали землетрясение магнитудой в 3,2 балла.