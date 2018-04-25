По словам местных жителей, в некоторых районах тряслись стены в домах

На юго-западе Украины в Одессе произошло землетрясение магнитудой в 3 балла по шкале Рихтера.

Сильные толчки ощущались и в Черноморске, сообщает местное издание Infoport.live.

Как говорится в публикации, существует предположение, что это отголоски землетрясения, которое случилось в Новороссийске утром 25 апреля.

"Я очень ощутила! Район парка Шевченко! Раза три потрусило так, что стены дрожали! Сразу поняли, что землетрясение", - приводит издание слова жительницы Одессы Натальи.

"Каролино-Бугаз три раза хорошо потрясло", - пишет Мария.

Напомним, в ночь на 20 февраля в Кривом Роге также зафиксировали землетрясение магнитудой в 3,2 балла.