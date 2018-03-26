В Одессе с Горбатого моста упали два полицейских в автомобиле Renault (фото)

Полицейский автомобиль Renault Duster упал с Горбатого моста в Одессе.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, передает "Думская".

По ее словам, после инцидента двое сотрудников полиции обратились за медицинской помощью, жертв нет. Пострадал также полицейский автомобиль.

Причина ДТП неизвестна, по факту инцидента проводится служебная проверка.

Напомним, ранее сообщалось, под Полтавой микроавтобус слетел с моста в реку, водителя госпитализировали. Инцидент произошел около часа ночи в селе Шиловка, автомобиль упал в реку Грунь. Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу