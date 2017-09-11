В Одессе задержали банду, которая под видом сотрудников СБУ "отжимала" у иностранцев имущество

В Одессе сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) задержали злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев, под видом проведения следственных действий "сотрудниками спецслужбы". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что организатор группировки, который находится в розыске, явился к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения обыска СБУ и завладел его автомобилем. Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев", - говорится в сообщении.

Оперативники СБ Украины совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенное авто.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное определение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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