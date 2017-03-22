В Одессе задержаны четыре агента спецслужб России

В Украине силовики разоблачили агентурную сеть спецслужб России, которая действовала на юге страны и в зоне АТО на Донбассе, в Одессе задержаны четыре злоумышленника.

Об этом на брифинге рассказали руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук и начальник военной контрразведки спецслужбы Сергей Левченко, говорится на сайте ведомства.

По его данным, сеть была сформирована под руководством главного разведуправления Генштаба вооруженных сил РФ.

"Первой задачей резидентов было создание на самых важных объектах инфраструктуры и военных частях южного региона своей агентуры", - говорится в сообщении.

Ткачук сказал, что руководителем и координатором сети российские спецслужбы назначили своего давнего агента - участницу трагических событий на Куликовом поле в Одессе. СБУ задокументировала ее выезд в захваченный РФ Крым.

Там она прошла обучение в тренировочном лагере ГРУ, для проведения ее подготовки и постановки задач специально привлекались кураторы из Москвы.

Кураторы отработали с ней легенду о прикрытии группы, способы связи с разведцентром, размеры денежного вознаграждения за собранную информацию и варианты экстренной эвакуации в случае провала.

Левченко заявил, что они "передали" злоумышленнице для "связи" опытного агента из числа бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ), он был "назначен" заместителем руководителя агентуры.

Тот привлек агентов, работающих на стратегически важных объектах и в воинских частях южного региона. В группу вошли несколько человек из числа действующих и экс-военных, все они придерживались пророссийских взглядов и хотели создания "Одесской республики".

Им были поставлены задачи: копировать служебные документы, визуально наблюдать за военными объектами, предоставлять фото- и видеоинформацию о перемещении личного состава и техники ВСУ. Активно действовать злоумышленники начали в конце 2016 года.

"Нам удалось предотвратить передачу российской спецслужбе секретной и важной информации, их действия контролировались сотрудниками военной контрразведки СБУ", - добавил Левченко. Агенты противника придерживались четких мер конспирации, отработанных для них кураторами.

"Передача информации происходила через Интернет в секретных чатах в мессенджерах IP-телефонии и с использованием условных сигналов, все следы контактов с кураторами в Сети сразу удалялись", - подчеркнули в спецслужбе.

После получения информации о подготовке группы к диверсиям в СБУ решили задержать ее членов. "Военная контрразведка СБУ с привлечением спецподразделения "Альфа" 19 марта задержала в Одессе четырех членов резидентуры во время передачи собранной информации, в частности, ее руководителей", - добавил Ткачук.

В отношении еще шести членов сети продолжаются процессуальные действия. Во время обысков по месту жительства задержанных и других членов резидентуры оперативники спецслужбы изъяли семь самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолеты.

Начато производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе с 12 по 15 марта служащие Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 118 человек, которые находились в розыске или могут быть причастны к террористическим ЛНР и ДНР.