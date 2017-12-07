В Одессе загорелся трамвай: пострадали 7 человек

В Одессе возле детского центра "Молодая гвардия" загорелся трамвай, следовавший по маршруту No7. Среди пассажиров есть пострадавшие. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", в трамвае загорелась щитовая, расположенная рядом с кабиной водителя. На место происшествия прибыли спасатели, которые сумели потушить пожар.

В пресс-службе управления патрульной полиции сообщили, что в результате происшествия 7 человек обратились к медикам с признаками отравлением угарным газом и травмами мягких тканей. Травмы пассажиры получили при поспешной эвакуации - возникла давка в дверях.

По словам патрульных, обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе специальных проверок экспертами.

Напомним, в Одессе ночью 5 декабря на улице Романа Кармена загорелся гараж. Спасатели нашли внутри него тело женщины.

Также сообщалось, что под Запорожьем нашли обгоревшее тело.

Напомним, летом в Одесской области сгорела турбаза. В ЧП никто не пострадал, но в пресс-службе ГСЧС утверждают: причиной возгорания стал поджог.

Также напомним о крупном пожаре под Киевом, где без крыши над головой остались 30 человек. По словам спасателей, огнем было полностью охвачено двухэтажное жилое здание, также была угроза распространения огня на две смежных здания, находящихся рядом.