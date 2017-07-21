В Одесской области активисты заблокировали районный суд и захватили судей в заложники

В пятницу, 21 июля, группа неизвестных заблокировала здание Ширяевского районного суда в Одесской области и предприняли попытку захватить судей в заложники, передает "Интерфакс-Украина".

Сотрудники Ширяевского райотдела полиции сообщили, что участников акции 30 человек и они преимущественно являются жителями Ширяево. Они намерены добиться пересмотра решений по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области агентству сообщили, что в настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

Среди основных претензий местных жителей к судье: вынесение оправдательного приговора жене местного прокурора, которая была виновником ДТП, в результате которого она совершила наезд на мужчину из-за чего он остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил одну тысячу долларов.

"В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда "активистами" и захват в заложники судей Ширяевского районного суда Одесской области. Группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировала входы шинами и угрожает их поджечь", - говорится в сообщении пресс-службы полиции на странице в Facebook.