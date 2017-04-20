В Одесской области хотели подорвать авто мэра Измаила - полиция

По данным полиции, силовики обезвредили взрывчатку, с помощью которой неизвестные хотели подорвать автомобиль мэра Измаила

Правоохранители обезвредили взрывчатку, с помощью которой неизвестные хотели подорвать автомобиль мэра Измаила Андрея Абрамченко. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк уточнил, что неизвестные заложили врзывчатку под машиной Абрамченко.

"Это действительно факт, что сегодня взрыво-техническими подразделениями ГУНП в Одесской области обезвредили пневмоударом взрывное устройство, которое злоумышленники разместили под автомобилем мэра города Измаил Андрея Абрамченко", - написал он у себя в Facebook.

Он добавил, что по этому факту открыто досудебное производство, ведутся следственные действия.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко в комментарии Думской подтвердил информацию о взрывчатке.

"К сожалению, это правда. Пока комментировать ничего не могу. Ведутся следственные действия. Бомба подорвана на месте", - сказал он.

По данным СМИ, взрывное устройство нашли под днищем машины на станции техобслуживания. Работник СТО тут же вызвал полицию. Формальным владельцем автомобиля, под которым нашли бомбу, является супруга мэра.