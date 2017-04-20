В Одесской области хотели подорвать авто мэра Измаила - полиция

20 апреля 2017, 22:25
 ЧП Источник: ЛІГАБізнесІнформ

По данным полиции, силовики обезвредили взрывчатку, с помощью которой неизвестные хотели подорвать автомобиль мэра Измаила

Правоохранители обезвредили взрывчатку, с помощью которой неизвестные хотели подорвать автомобиль мэра Измаила Андрея Абрамченко. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк уточнил, что неизвестные заложили врзывчатку под машиной Абрамченко.

"Это действительно факт, что сегодня взрыво-техническими подразделениями ГУНП в Одесской области обезвредили пневмоударом взрывное устройство, которое злоумышленники разместили под автомобилем мэра города Измаил Андрея Абрамченко", - написал он у себя в Facebook.

Он добавил, что по этому факту открыто досудебное производство, ведутся следственные действия.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко в комментарии Думской подтвердил информацию о взрывчатке.

"К сожалению, это правда. Пока комментировать ничего не могу. Ведутся следственные действия. Бомба подорвана на месте", - сказал он.

По данным СМИ, взрывное устройство нашли под днищем машины на станции техобслуживания. Работник СТО тут же вызвал полицию. Формальным владельцем автомобиля, под которым нашли бомбу, является супруга мэра.

Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 