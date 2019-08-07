В Одесской области мужчина взорвал гранату в одном из отделений больницы

В пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области мужчина подорвал гранату Ф-1. Погибли два человека: мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.

Об этом сообщает Думская.

По словам правоохранителей, гранат было две. Вторая (РГД-5) не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

Событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным пресс-службы областной полиции, предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и, вероятно, принес с собой гранаты. Женщина была в отдельно стоящем здании сама. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.

Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

На месте происшествия продолжает работать полиция.

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