В офисе МВФ при открытии взорвалось письмо, пострадал сотрудник

Конверт взорвался в руках сотрудника, который пытался его открыть: мужчина получил легкие ожоги рук и лица. На месте работает полиция.

В парижской штаб-квартире Международного валютного фонда произошел взрыв. По предварительной информации правоохранителей, это произошло при открытии сотрудником ведомства почтового конверта. Об этом происшествии пишет агентство Reuters.

Вследствие инцидента пострадал 66-летний сотрудник офиса.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, отслеживают путь письма. Также правоохранители, по данным Le Figaro, проверяют офис Всемирного банка поблизости от местной штаб-квартиры МВФ.

Инцидент произошел за шесть недель до президентских выборов во Франции, отмечает источник.

Вчера, 15 марта, анархистская радикальная группировка SPF взяла на себя ответственность за отправку главе Минфина ФРГ начиненной взрывчаткой посылки.