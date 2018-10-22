В оккупированной Керчи прогремел новый взрыв рядом с политехническим колледжем

В городе Керчь оккупированного Крыма произешел еще один взрыв - в здании рядом с политехническим колледжем, где на прошлой неделе погиб 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Отмечается, что взрыв произошел в понедельник, 22 октября, в здании на улице Войкова 1-А. Его орендует религиозная организация "Добрая весть".

По сообщению спасателей, "произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания".

В результате инцидента пострадал один человек, 13 человек эвакуировали из здания. По версии МЧС РФ, причиной взрыва стало неосторожное обращение с баллоном при его замене.

Напомним, Керченский политехнический колледж в оккупированном Российской Федерацией Крыму сегодня работать не начал.

Ранее на российском телевидении обнародовали видео с камер наблюдения в политехническом колледже Керчи, где 17 октября в результате взрывов и стрельбы погиб 21 человек. Отметим, тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. По официальным данным, после теракта он покончил жизнь самоубийством.

Число пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.