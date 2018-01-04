В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил авто миссии ОБСЕ

3 января в оккупированной Макеевке Донецкой области боевик "ДНР" в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января на сайте организации.

"3 января, находясь в Макеевке, команда миссии видела двух мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии опьянения и утверждавших, что они являются членами "ДНР". Один из них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после этого члены патруля миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, стоявшего в 10-15 метрах от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения", - говорится в отчете.

В СММ уточнили, что члены патруля сразу же покинули этот район.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.