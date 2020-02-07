В отеле Чечни напали на журналистку и адвоката из Москвы

В столице российского региона Чечни Грозном поздно вечером 6 января группа людей напала на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на "Новую газету".

Нападение произошло у входа в отель и в его холле. Среди нападавших были женщины, именно они, как утверждается, наиболее активно наносили удары руками и ногами. Нападение неизвестные снимали на камеру.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Это блогер, который снял и выложил на Youtube видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где, как утверждается, живут родственники и ближайшее окружение руководителя региона Рамзана Кадырова. Блогера обвиняют в хранении оружия.

Журналистка обнародовала в Фейсбуке копии заявления о нападении, представленные в правоохранительные органы Чечни. В заявлении она указала, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Елена Милашина - автор многих расследований о нарушении прав человека в Чечне, которые резко критиковал глава республики Рамзан Кадыров.