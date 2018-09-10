В Париже ограбили принцессу Саудовской Аравии

Саудовская принцесса сообщила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже (Франция).

Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Ограбление произошло 7 сентября. Принцесса, имя которой не разглашается, сообщила, что не хранила драгоценности в сейфе, а держала в номере отеля Ritz. Пострадавшая написала заявление в полицию. Полицейские не обнаружили никаких признаков взлома.

Сообщается, что это уже второе громкое ограбление в отеле в этом году. В январе грабители, вооруженные топорами, вошли в вестибюль отеля Ritz, разбили несколько витрин в торговой галерее и забрали ювелирные изделия, драгоценные камни и часы на 4 млн евро.

Полиции удалось задержать трех грабителей внутри отеля. Двое других, которые скрылись на скутере, бросили сумку с награбленным. Все драгоценности в результате были найдены.