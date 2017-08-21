В парке Пушкина в Киеве горит ресторан "Шам"

Ресторан "Шам" загорелся в парке Пушкина в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления Киевской городской государственной администрации по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук.

"Горит ресторан "Шам" в парке Пушкина", - сказал он.

Более детальной информацией, по его словам, Киевгорадминистрация в данный момент не владеет.

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