В Перми (РФ) мужчины в масках напали на школу, ранены восемь учеников

В российской Перми восемь учеников и преподаватель получили ножевые ранения после нападения неизвестных мужчин в масках на школу. Об этом сообщает местное издание 59.ru.

Как заявили местные власти, нападение на учебное заведение совершили двое людей в масках, они были задержаны. Они нанесли ножевые ранения учащимся одного из классов, а также преподавателю.

Восемь учеников и учитель химии были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Остальные 750 учащихся после поножовщины были эвакуированы из школы.

По данным российских СМИ, личность одного из нападавших уже установлена. Известно, что он был участником школьных олимпиад, а учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности.

Российские следственные органы не связывают инцидент с терроризмом, открыв уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".