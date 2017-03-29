В Перу при посадке загорелся самолет, 26 пострадавших (видео)

В аэропорту города Хауха в Перу загорелся пассажирский самолет во время контакта с взлетно-посадочной полосой. Об этом сообщает портал RPP.

Самолет Peruan Airlines загорелся при посадке, в это время на его борту было 138 пассажиров. 26 из них пострадали, в том числе один ребенок.

Очевидец сообщил о том, что все пассажиры эвакуированы, теперь они в безопасности.

Несколько пожарных подразделений работают в аэропорту.

Позже представители авиакомпании Peruvian airlines сообщили, что самолет "наклонился на правый бок и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы".