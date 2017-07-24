В почтовый ящик мэра Черкасс подбросили гранату. Об этом сообщает местное издание "ВИККА", ссылаясь на информацию сектора коммуникации полиции Черкасской области.

Отмечается, что утром 24 июля в полицию поступило сообщение от мэра города Черкассы о том, что он в своем почтовом ящике обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты, кинолог с собакой и взрывотехники.

В результате осмотра места происшествия установлено, что указанный предмет является ржавым корпусом от гранаты Ф-1, в котором находилась записка с угрозами.

По факту угроз городскому главе открыто уголовное производство. Проводятся мероприятия по установлению личности подозреваемого.

Напомним, в октябре 2015 года Комсомольский городской суд Полтавской области назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года военнослужащему, который угрожал мэру г. Комсомольского гранатой.