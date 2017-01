В подземке Нью-Йорка поезд сошел с рельсов, пострадали 76 человек

В Бруклине, Нью-Йорк на железной дороге Лонг-Айленда поезд метро сошел с рельсов

Как передает "ДС", как минимум 76 человек получили травмы, однако не очень серьезные, сообщает NBC 4 New York.

Авария произошла в час пик утром, около 08:30. Уточняют, что поезд двигался с небольшой скоростью - 15 миль в час (около 24 км/час). Возможно, именно поэтому пассажиры не очень пострадали. Самой серьезной травмой назвали перелом ноги.

#BREAKING UPDATE: Injury toll rises to 76 in #LIRR derailment at Atlantic Terminal. All victims expected to be OK. https://t.co/pBQWWTw2T6 pic.twitter.com/nhDlB6gHOf - NBC New York (@NBCNewYork) 4 января 2017 г.

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn. Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL - Aaron D. Neufeld (@Aaron_D_Neufeld) 4 января 2017 г.