В полиции отреагировали на масштабное ДТП на Днепровской набережной

Нацполиция составила два протокола на водителя BMW, который 20 августа на Днепровской набережной на полной скорости врезался в припаркованные автомобили и покинул место ДТП.

Его личность установили, мужчину доставили в Днепровское управление полиции, сообщила в комментарии телеканалу "112 Украина" начальник отдела пресс-службы Департамента патрульной полиции Яна Кутовая, пишет "Слово и Дело".

"В отношении водителя составлен протокол по статье 124 (ДТП), статье 130 (управление в состоянии опьянения), поскольку он имел признаки алкогольного опьянения, а именно запах изо рта, покраснение лица, несвязную речь, статье 126, часть 4 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки), поскольку данный водитель уже отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль был эвакуирован, - отметила Кутовая.

Также в полиции подтвердили, что в ДТП никто не пострадал.

Относительно скандала свидетелей ДТП с полицией Кутовая отметила, что на одного гражданина также составили протокол. Еще она заявила, что у полиции нет информации об угрозах травматическим пистолетом со стороны нетрезвого водителя.

"Такой информации нет. На месте были неравнодушные граждане. Когда они увидели ДТП, то были немного выпившие и начали приставать к водителю, хотели совершить самосуд. Патрульные, прибывшие на вызов, также вызвали вспомогательные силы. Люди бросались на водителя, поэтому патрульные посадили его в служебный автомобиль. Люди начали толкать автомобиль. Один гражданин себя наиболее проявлял - он также был задержан, и на него составлены админматериалы за злостное неповиновение, - заявила Кутовая.

В полиции добавили, что за ДТП водителю грозит лишь штраф.

"Сейчас не задержан (водитель BMW - ред.), когда составляют админматериалы, задержания нет. Решение будет принимать суд, ему грозит штраф, - заявила Кутовая.

Как сообщалось, вечером 20 августа в Киеве на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей: водитель автомобиля BMW на большой скорости протаранил припаркованные на обочине автомобили.