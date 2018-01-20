В полиции рассказали детали перестрелки в Одессе

Первый ранения получил сотрудник полиции, зафиксировано 5 попаданий в грудь

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области Стрельба в Одессе

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области Стрельба в Одессе

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области Стрельба в Одессе

В полиции рассказали детали перестрелки между пророссийским активистом- антимайдановцем Валентином Дорошенко и полицией. Об этом сообщил председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

"Нами установлено, что перед задержанием разыскиваемого гражданина возник громкий конфликт между Дорошенко и его знакомым. На место, указанное в сообщении, выехала следственно-оперативная группа в составе трех человек. Когда они приехали на место, они визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, пытались проверить его документы. Дорошенко выхватил, предварительно, автоматическое огнестрельное оружие и вплотную начал стрелять в сотрудников полиции", - рассказал он.

Головин сказал, что сначала ранения получил оперативник - 5 попаданий в грудь, после чего ранения получил водитель в бедро и участковый - ранение в туловище.

Позже началась перестрелка. В это время проезжала скорая и такси. Медики и таксист пытались помочь раненому сотруднику полиции и оттянуть его от места перестрелки.

"Также рядом находился человек 82 года, его данные устанавливаются. По предварительной информации, у него был конфликт с Дорошенко. Он стрелял очередями, выстрелил в своего знакомого, убил его и продолжал стрелять в уже раненых полицейских", - отметил председатель ГУНП в Одесской области.

Отметим, что в результате перестрелки скончались три человека (стрелок Валентин Дорошенко, его знакомый и 27-летний сотрудник полиции) и еще трое получили ранения (два правоохранителя и один случайный свидетель).

Ранее сообщалось, что мужчина, который устроил перестрелку в Одессе, оказался "известным любителем России" Валентином Дорошенко.

Дорошенко называл себя членом "партии Сталина", в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызвал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областного управления внутренних дел осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии "Родина" Игоря Маркова.