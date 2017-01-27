В Польше из-за тумана столкнулись 76 автомобилей

В Польше из-за плохой видимости на трассе столкнулись 76 автомобилей. В результате аварии 32 человека получили травмы, сообщает местный телеканал tvn24.

Авария произошла около 9:00 утра по местному времени на автомагистрали А-1 вблизи города Петркув-Трибунальский.

В дорожной службе Польши сообщили, что во время ДТП произошел эффект домино. Причиной столкновения первых двух грузовиков стала плохая видимость из-за тумана, а машины, которые ехали позади, поочередно врезались друг в друга.

Согласно сообщению, в результате аварии 32 человека были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.