В Польше рухнул жилой дом, спасатели ищут жильцов

В Польше в городе Свебодзице в Нижнеселезском воеводстве в субботу, 8 апреля, около 9 утра обрушилась часть (80%) двухэтажного дома. При том существует опасность, что уцелевшая часть дома тоже может рухнуть.

Как пишет "Польское радио", полиция отмечает, что в момент обрушения в доме могли находиться несколько человек. Под завалами найдено шесть человек, трое из которых скончались.

На месте работают пожарные, спасательные команды и несколько вертолетов. Создан кризисный штаб.

Свидетели говорят, что перед завалом дома они слышали взрыв, то есть, существует версия взрыва газового баллона. Недавно этот дом был подвергнут частичному ремонту.

Фото: polradio.pl