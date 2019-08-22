В Полтаве загорелся склад "Новой почты"

Вечером 21 августа в Полтаве загорелось одноэтажное складское здание "Новой почты".

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 августа в 19:50 в г. Полтава по ул. Ветеринарная, 22 в одноэтажном складском здании "Новая Почта" возник пожар... По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.

В свою очередь в пресс-службе "Новой почты" отметили, что загоревшееся помещение используется для нужд компании.

"Директор по корпоративным коммуникациям "Новой почты" Яна Нестерчук сообщила, что возгорание произошло в помещении, которое используют для нужд компании, посылки там не хранят. Раненых в результате пожара нет", - сообщает PTV Полтавське Телебачення.

Напомним, в апреле горел склад "Новой почты" в Калиновке под Киевом.