В Португалии самолет аварийно сел на пляже: есть погибшие

В Португалии два человека погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже. Об этом сообщает служба Би-би-си.
Инцидент произошел в среду, 2 августа, на пляже в Капарике, к юго-западу от Лиссабона.
По информации местных властей, мужчина средних лет и молодая девушка погибли, поскольку не смогли убежать от приближавшегося самолета.
В летательном аппарате находились два человека, они не пострадали.
Свидетель происшествия рассказал местным СМИ, что самолет летел над пляжем на низкой высоте. Поначалу очевидец не понял, что происходит что-то не то, пока отдыхающие не начали убегать с пляжа.
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На видеозаписи, показанной португальскими телеканалами, виден маленький самолет на песке, окруженный отдыхающими и работниками экстренных служб. Одно крыло аппарата выглядит перекошенным.
Fida se acaba de cair um aviao na praia matou uma pessoa pic.twitter.com/U6ZaBppM4Y - Joao Quadros (@omalestafeito) 2 серпня 2017 р.
Причины аварийной посадки самолета пока неясны.