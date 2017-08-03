В Португалии самолет аварийно сел на пляже: есть погибшие

В Португалии два человека погибли в результате аварийной посадки легкомоторного самолета на пляже. Об этом сообщает служба Би-би-си.

Инцидент произошел в среду, 2 августа, на пляже в Капарике, к юго-западу от Лиссабона.

По информации местных властей, мужчина средних лет и молодая девушка погибли, поскольку не смогли убежать от приближавшегося самолета.

В летательном аппарате находились два человека, они не пострадали.

Свидетель происшествия рассказал местным СМИ, что самолет летел над пляжем на низкой высоте. Поначалу очевидец не понял, что происходит что-то не то, пока отдыхающие не начали убегать с пляжа.

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На видеозаписи, показанной португальскими телеканалами, виден маленький самолет на песке, окруженный отдыхающими и работниками экстренных служб. Одно крыло аппарата выглядит перекошенным.

Fida se acaba de cair um aviao na praia matou uma pessoa pic.twitter.com/U6ZaBppM4Y - Joao Quadros (@omalestafeito) 2 серпня 2017 р.

Причины аварийной посадки самолета пока неясны.