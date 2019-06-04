В пожаре на птицефабрике под Киевом сгорели около 150 тыс. кур

В пожаре на птицефабрике, которая произошла в городе Васильков Киевской области, сгорели около 150 тыс. кур. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает корреспондент УНН.

"На момент возникновения пожара внутри этого цеха (в котором возник пожар - ред.) находилось около 150 тыс. голов кур, все они в огне погибли", - отметила Рубан.

По ее словам, все куры сгорели сразу из-за очень высокой температуры.

По предварительным данным и со слов работников, гореть начал крышу, а затем пламя перекинулось вниз.

"Сейчас причины (пожары - ред.) точно сказать нельзя, потому что происходит разборка и проливание завалов, чтобы не допустить повторного возгорания. На месте работает следственно-оперативная группа, по результатам деятельности которой будет выяснено причины", - сообщила Рубан.

По ее словам, потушить пожар удалось быстро, поскольку на территории было водоснабжение.

Как отметила Рубан, здание цеха выгорело по всей площади, но цехи, которые находились рядом, уцелели.

Сейчас пожар полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Напомним, сигнал о пожаре на территории птицефабрики "Ясенсвит" в Киевской области поступил спасателям сегодня в 11:37.

К тушению пожара привлекли 50 спасателей личного состава и 13 единиц техники ГСЧС. Ликвидировать пожар удалось в 14:25.

Из-за пожара на птицефабрике в Киеве проверяют уровень загрязнения воздуха.