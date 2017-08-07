В пяти областях Украины непогода обесточила почти сто населенных пунктов

93 населенных пункта в 5 областях обесточены из-за непогоды 6 августа.

В воскресенье, 6 августа, из-за дождя, грозы и порывы ветра сработала система защиты линий электропередач, обесточены 93 населенных пунктов в 5 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Николаевской области нет электроснабжения в 39 населенных пунктах, в Одесской - в 36, в Винницкой - в 11, в Киевской - в 4, в Кировоградской - в 3 населенных пунктах.

Напомним, что 28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 339 населенных пунктов в восьми областях.