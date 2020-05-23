В Ірані назвали відповідального за збиття літака МАУ біля Тегерана

Відповідальним за збиття літака МАУ біля Тегерана визнали оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу".

Про це заявив колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи літака, передає Радіо Свобода.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

Літак МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Унаслідок цього загинули всі 176 осіб на борту.

Серед загиблих - 11 громадян України. Більшість жертв були громадянами Ірану та Канади.

На четвертий день після катастрофи Іран офіційно визнав, що літак МАУ збили його військові, які помилково прийняли його за ворожу ціль.