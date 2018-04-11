В результате авиакатастрофы в Алжире погибли 267 человек

В результате авиакатастрофы в Алжире погибли 257 человек. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на данные Министерства обороны Алжира, передает УНН.

"Министерство обороны Алжира сообщает, что 257 человек погибли в результате падения военного самолета", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в Алжире разбился военный самолет, на борту которого находились около 200 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира. Сообщается, что это был военный самолет Ил-78 или Ил-76. Ранее сообщалось о 105 погибших.