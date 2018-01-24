В результате двойного теракта в Ливии погибло 33 человека

Из-за взрыва автомобилей ранения получили более 50 человек, в частности, некоторые находятся в критическом состоянии.

В ливийском городе Бенгази взорвались припаркованные возле мечети автомобили, унеся жизни 33 человек, сообщает Reuters.

Первый взрыв прогремел, когда верующие выходили из здания после молитвы, которая расположена в центральном районе Ес-Сальмане. После прибытия правоохранителей и медиков на место происшествия через 10-15 минут сдетонировало второе взрывное устройство, которое было заложено в припаркованный на противоположной стороне улицы "Мерседес". Взрыв повредил карету скорой помощи и привел к еще большему количеству жертв.

По предварительным данным, ранены более полусотни человек, среди которых есть пострадавшие в критическом состоянии, поэтому число погибших может увеличиться.

Издание сообщает, что жертвами теракта стали в основном гражданские. Однако одним из погибших был глава следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед аль-Фейтури. Также был ранен старший разведчик Махди аль-Феллах.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракт.

Недавно Министерство иностранных дел Украины признало Ливию одной из пяти самых опасных стран для посещения украинцами. В ведомстве отметили, что возможности отечественных дипломатов в этих странах очень ограничены. В перечень также вошли Сирия, Йемен, Сомали и Россия.