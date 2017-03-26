В результате падения военного вертолета возле Краматорска погибли 5 человек

По предварительным данным, в результате падения военного вертолета возле населенного пункта Малиновка в Донецкой области погибли пятеро человек.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

По его словам, среди погибших - трое членов экипажа и два пассажира.

Тем временем издание "Новости Донбасса" опубликовало первые фото с места падения вертолета. На месте происшествия находятся спасатели ГСЧС, три кареты "скорой помощи".

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в районе населенного пункта Малиновка, недалеко Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.

Сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа, на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба АТО.