В результате потасовки неизвестных с полицией в центре Киева пострадали 4 правоохранителя, задержано 8 человек

Сегодня, 20 декабря, в результате столкновения группы агрессивно настроенных молодых людей с полицейскими на улице Крещатик пострадали четверо правоохранителей. В управление полиции доставили восемь человек для дачи объяснений и установления всех обстоятельств инцидента. После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается, сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Согласно сообщению, для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ, а один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

Сообщается также, что в настоящее время в управление полиции доставлено 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставления объяснений и выяснения обстоятельств происшествия.

Отмечается, что четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Как сообщает издание "Апостроф", сегодня возле стадиона им Валерия Лобановского в Киеве произошла потасовка группы неизвестных с полицией. Был слышен звук взрыва, предположительно свето-шумовой гранаты.

Ранее пресс-служба ГУ Нацполиции Киева сообщала, что правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций в столице.

Согласно сообщению, сотрудники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан.

Напомним, в столице продолжаются акции протеста против открытия рынка земли. Вчера, 19 декабря, более сотни представителей "Национального корпуса" перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа с требованиями не открывать рынок земли. В центре образовались заторы, митингующие пропускали лишь кареты "скорой помощи" и общественный транспорт.

Напомним, что заседание аграрного комитета Верховной Рады (ВР), на котором рассматривались правки к законопроекту "о рынке земли", закончилось поздно вечером жестким противостоянием между депутатом "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Ильей Кивой и нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. А лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в знак протеста разметала бумаги со стола главы комитета Николая Сольского, пытавшегося в сумбурной атмосфере проводить заседание.

Ранее KV писала, что на пл. Конституции перед входом в ВР утром во вторник, 17 декабря собрались сотни участников акции протеста против планов парламента и президента принять закон о запуске "рынка земли". Аграрии требовали продлить мораторий на продажу земли, а вопрос по сути решать на всеукраинском референдуме. Кроме этого, протестующие аграрии уже перекрыли 14 стратегических трасс по всей Украине. В результате столкновений пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов и двое гражданских.

Как сообщала KV, 13 ноября 2019 года ВР приняла в первом чтении и за основу скандально рекомендованный аграрным комитетом парламента законопроект о введении рынка земель сельхозназначения. Законопроект, в редакции первого чтения, разрешает продажу земли иностранцам, контролирующим украинские юридические лица. По итогам бурных дебатов в сессионном зале парламента "за" законопроект No2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" голоса дали 227 нардепов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов. Остальные фракции и группы выступили против или воздержались.

КиевВласть.com.ua

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