В результате схода лавины в Турции погибли 33 человека

Лавина в провинции Ван накрыла автомобили с людьми

По крайней мере 33 человека погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции. Об этом 5 февраля, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве республики.

В настоящее время идут спасательные работы. Около 300 спасателей ведут поиск пострадавших.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла пять машин, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб.

В непосредственной близости находилась снегоуборочная машина, водитель которой вызвал на место ЧП спасателей и помогал в эвакуации тел и пострадавших.