В результате стрельбы возле Харьковского горсовета ранения получили четверо человек - источник

Во время ночной стрельбы возле Харьковского городского совета неизвестный ранил четырех человек.

Об этом сообщил ТСН.ua источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ранения получили трое охранников самого горсовета и один полицейский. Также сообщается, что злоумышленник стрелял из пистолета Макарова.

От полученных ранений полицейский скончался во время оказания медицинской помощи. Стало известно его имя - погибшим оказался заместитель командира роты Управления патрульной полиции в Харьковской области, старший лейтенант полиции 29-летний Дмитрий Кириенко.

Напомним, в ночь на 20 августа возле Харьковского горсовета неизвестный устроил стрельбу. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая застрелила нападавшего. Злоумышленник успел ранить четырех человек, включая полицейского, который от полученных ранений погиб.