В результате взрыва автомобиля в Киеве пострадали девушка и пенсионер

В результате взрыва автомобиля в Киеве в Соломенском районе пострадали 2 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве в Facebook.



"В результате взрыва пострадала киевлянка 1990 года рождения. Девушку доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным медиков, у нее - осколочные ранения ног, ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, за помощью к врачам обратился также мужчина 1946 года рождения с осколочным ранением подбородка. Так, обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации.

ПОЛІЦІЯ ПРАЦЮЄ НА МІСЦІ ВИБУХУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА (ОНОВЛЕНО на 11:30) Внаслідок події загинув водій. Особа за... Опубліковано Оксаною Блищик 26 червня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины подтвердило личность погибшего при взрыве автомобиля, который произошел сегодня утром в Соломенском районе Киева. Отмечается, что погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. Событие квалифицировано как террористический акт.