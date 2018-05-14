В результате взрыва на складе в Киеве пострадали 6 охранников

В Киеве произошел взрыв на территории складских помещений, в результате пострадали шестеро охранников.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Фейсбуке.

В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение, что на территории промышленной зоны по улице Новопироговской произошел взрыв. Специалисты осмотрели место происшествия и изъяли оттуда фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.

"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шестеро охранников. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу, где им пока оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Полиция расследует обстоятельства взрыва и общается с очевидцами и свидетелями преступления.

Напомним, в ночь на 6 мая на Петропавловской Борщаговке под Киевом прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.