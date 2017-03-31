В результате взрыва в Мариуполе погиб полковник СБУ

Сегодня утром, около 8.30, в жилом квартале Мариуполя взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", - цитирует пресс-служба главу СБУ Василия Грицака.

У погибшего осталось двое детей, младшей дочке - два года.

Служба безопасности Украины выражает семье и близким Александра глубокие соболезнования. "Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде", - подчеркнул глава СБУ.

Как сообщалось, прокуратура Донецкой области квалифицировала взрыв автомобиля в Мариуполе, в результате которого погиб работник Службы безопасности Украины, как теракт.

Глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно- разведывательной группой террористов" ДНР ".