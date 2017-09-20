В результате землетрясения в Мексике погибли 149 человек

В результате масштабного землетрясения в Мексике погибли 149 человек. Об этом в своем Twitter написал национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"К настоящему моменту сообщается о 149 погибших: 55 - в штате Морелос, 49 человек - в Мехико, 32 - в штате Пуэбла, 10 - в штате Мехико, 3 - в штате Герреро", - заявлено в сообщении.

#Corrección, al momento se reportan 149 fallecidos: 55 en #Morelos, 49 en #CDMX, #32 en #Puebla, 10 en #Edoméx y 3 en #Guerrero. - Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 сентября 2017 г.

О таком же количестве пострадавших сообщают и СМИ Мексики.

Фото:twitter.com/gobmx

Фото:twitter.com/PoliciaFedMx

Вчера вечером стало известно, что новое землетрясение магнитудой 7,1 привело к разрушениям в столице Мексики.

Ранее землетрясение мощностью в 8 баллов в Мексике убило не менее 32 человек.