В РФ на месте крушения Ан-148 обнаружен второй черный ящик

Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин в ходе рабочей группы правкомиссии по чрезвычайным ситуациям заявил, что на на месте крушения самолета Ан-148 обнаружен второй бортовой самописец. Первый был найден вчера. «В 18-м секторе (поисковых работ) найден самописец. Сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования прибора»,— приводит его слова ТАСС. В оперативном штабе на месте происшествия рассказали, что состояние бортового самописца — удовлетворительное.

Летевший в Орск Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение вчера в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа — погибли. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, прокуратура начала проверку происшествия. к сегодняшнему утру спасательная операция на месте крушения Ан-148 была завершена, однако поисковая операция продолжается.