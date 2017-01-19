В РФ обрушился конный клуб, есть погибшие

В городе Бердске Новосибирской области в России частично обрушился конный клуб.

Об этом сообщает региональный центр МЧС РФ .

В здании во время обрушения находились семь человек, двое из них погибли и двое пострадали. По предварительным данным, площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров.

К разбору завалов привлекли свыше 40 человек и 15 единиц техники.

Напомним, землетрясение произошло в Италии в горной местности вблизи города Аматриче и Норча. Итальянский институт геофизики и вулканологии зафиксировал в среду в Абруццо и Лацио около 200 подземных толчков, магнтуда которых превышала 2.

Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился на небольшой глубине - от 6,9 км до 9 км. Это означает, что даже самое мощное землетрясение может стать разрушительным.

В результате землетрясения в Италии в августе прошлого года погибли около 300 человек, было разрушено несколько тысяч домов. Города Аматриче и Пескара-дель-Тронто тогда пострадали больше всего. Еще одно сильное землетрясение произошло в стране в октябре прошлого года.