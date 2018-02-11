В РФ опубликовали список погибших при крушении Ан-148

Во время крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля, погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Список погибших опубликован на официальном сайте МЧС России.

По предварительным данным, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области России.

В пресс-службе администрации Орска агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что на борту находились москвичи, а также гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез".

В МЧС РФ, в свою очередь, заявили, что уточняют гражданство двоих погибших пассажиров.

Самому младшему пассажиру было пять лет. Проверяется информации о гибели 13- летнего подростка.

Как сообщалось, 11 февраля в в районе села Степановское Раменского района Московской области после вылета из аэропорта "Домодево" разбился пассажирский самолет Ан-148, который следовал по маршруту "Москва-Орск". На борту самолета находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Среди причин катастрофы назывались плохие погодные условия, неисправность в воздухе, человеческий фактор, теракт и столкновение с вертолетом "Почты России". Однако информация о столкновении с вертолетом не подтвердилась.

Следственный комитет РФ начал расследование по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

По материалам: Интерфакс, ZN.UA